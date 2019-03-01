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01.03.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу возле школы

Текст: Алексей Иванов

Около школы № 121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода днем 1 марта была открыта стрельба из травматического пистолета. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предполагаемые злоумышленники уже задержаны. Предварительно, речь идет о "местной разборке", школьники и учителя втянуты в конфликт не были.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщила "РГ" директор школы Елена Молодцова, учебное заведение работает в штатном режиме, занятия не прерывались.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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