В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу возле школы

На улице Тонкинской около школы неизвестные открыли стрельбу



В Нижнем Новгороде около школы № 121 неизвестные открыли стрельбу по прохожим. https://t.co/3d29FZ6MCT следит за событиями онлайн.https://t.co/IwlkFo2wRQ pic.twitter.com/hX8yVlRWlk — Нижний Новгород (@Online_NN) March 1, 2019

Около школы № 121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода днем 1 марта была открыта стрельба из травматического пистолета. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предполагаемые злоумышленники уже задержаны. Предварительно, речь идет о "местной разборке", школьники и учителя втянуты в конфликт не были.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Как сообщила "РГ" директор школы Елена Молодцова, учебное заведение работает в штатном режиме, занятия не прерывались.