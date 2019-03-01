В Барнауле загорелся мазут на бывшем Сажевом заводе

Алтайские пожарные потушили горящий резервуар с мазутом на территории бывшего Сажевого завода.

- Сигнал о пожаре в проезде Заводском поступил диспетчеру центрального пункта пожарной связи Барнаула в 12.10, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. - На момент прибытия дежурной смены на объекте происходило горение резервуара объемом 5000 кубометров.

Как выяснилось, в емкости хранился мазут, объем горючей жидкости составил примерно 2000 кубометров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На месте происшествия работало около 80 пожарных, возгорание тушили при помощи спецстволов высокой мощности. Причина возгорания пока неизвестна.