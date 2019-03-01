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01.03.2019 22:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Александр Емельяненко задержан в пьяном виде после двойного ДТП

Текст: Борис Степанов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко попал в очередную неприятную историю. Как сообщает ряд СМИ, он задержан за рулем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в Кисловодске. Сообщается, что 37-летний спортсмен стал виновником двойного ДТП и пытался скрыться с места аварии. Сотрудники ДПС смогли задержать его лишь с помощью коллег из ППС.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Очевидно, Емельяненко-младший, не раз оказывавшийся в эпицентре крупных скандалов, так и не извлек уроков из своих поступков. И это при том, что сравнительно недавно ему даже пришлось провести больше года в тюрьме по обвинению в домашнем насилии. В ДТП он тоже попадает не в первый раз.

Пока неясно, какими будут для Александра последствия этого инцидента. Но его бой, запланированный в Екатеринбурге на 4 мая, пока не отменяется.

"Я сам только пять минут назад узнал об этом ДТП из интернета. Пока у меня полной информации, что произошло, - сказал исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко, чьи слова приводит "Спорт-Экспресс". - Буду разбираться, наверное, уже завтра. Бой, запланированный на 4 мая, пока не отменен".

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