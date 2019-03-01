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01.03.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане семья с тремя детьми отравилась угарным газом

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В дагестанском селении Кикуни родители и их трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

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Тревожный звонок оперативному дежурному ведомства по республике поступил около полудня. Спасатели выехали в Гергебильский район, где случилось ЧП. Они доставили в больницу пять человек, в том числе троих детей, которые отравились газом в доме, где проживали.

В центральной республиканской больнице селения Кикуни им оказана врачебная помощь. Состояние пострадавших медики оценивают как легкой степени тяжести.

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