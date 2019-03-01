В Дагестане семья с тремя детьми отравилась угарным газом

В дагестанском селении Кикуни родители и их трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Тревожный звонок оперативному дежурному ведомства по республике поступил около полудня. Спасатели выехали в Гергебильский район, где случилось ЧП. Они доставили в больницу пять человек, в том числе троих детей, которые отравились газом в доме, где проживали.

В центральной республиканской больнице селения Кикуни им оказана врачебная помощь. Состояние пострадавших медики оценивают как легкой степени тяжести.