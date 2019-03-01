В Кисловодске после ДТП задержан боец Александр Емельяненко

В Кисловодске сотрудники ГИБДД задержали знаменитого бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который совершил двойное ДТП и попытался скрыться. Об этом "РГ" сообщили в правоохранительных структурах города.

По предварительной информации, Емельяненко был пьян. Он пытался скрыться от эвакуатора, который должен был забрать его автомобиль Mercedes на штрафстоянку. При этом он столкнулся еще с двумя машинами.

Спортсмен, которого позже удалось остановить, отказывался сам выходить из машины. Полицейским его пришлось доставать силой.

В пресс-службе краевой полиции подтвердили факт ДТП, однако отказались называть имена участников аварии.