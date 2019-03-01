Калининградец нанял эвакуатор, чтобы угнать автомобиль

Полицейские задержали жителя Калининграда, который сдал чужую машину в пункт приема металлолома с помощью эвакуатора. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "кража".

С заявлением об угоне в полицию обратилась 48-летняя владелица автомобиля Honda, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Женщина рассказала, что машина пропала с парковки возле ее дома на улице Бассейной.

Как выяснили полицейские, транспортное средство, которое долгое время стояло без аккумулятора, системы сигнализации и с пустым бензобаком, на эвакуаторе привезли в ближайший пункт приема металлолома. Полицейским в течение суток удалось установить личность мужчины, нанявшего эвакуатор. Им оказался 42-летний житель Калининграда, которого ранее привлекали к уголовной ответственности.

Сейчас "изобретательному" угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Что касается автомобиля, его уже успели превратить в металлолом.