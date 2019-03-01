В Архангельске восемь человек пострадали в ДТП с автобусами

В Архангельске на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской около полудня 1 марта столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка, которая вылетела в окно автобуса.

По данным регионального ГУ МЧС, трое пострадавших госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ушибами. На место аварии прибыли все экстренные службы, в том числе пожарные расчеты.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, автобус МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречному ПАЗу. Автобусы столкнулись, после чего в заднюю часть ПАЗа еще и врезалась иномарка.

Все транспортные средства получили повреждения.