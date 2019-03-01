В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге теплоэнергетики перекрыли движение по Караванной улице. Как сообщает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", около четырех часов утра здесь произошло "технологическое нарушение" на трубопроводе.

- В зоне работ находится 13 зданий, горячее водоснабжение сохранено, - уточнили в компании. - В целях безопасности движение по улице Караванная частично ограничено.

На видео, размещенном очевидцами в социальных сетях заметно, что фонтан кипятка попадает в окна второго этажа одного из зданий, а затем вода вытекает наружу через входную дверь. В "Теплосети" при этом заверили, что "гражданская ответственность общества за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ".

Устранить аварию планируется к 17.00 сегодняшнего дня.

