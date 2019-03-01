В Калининграде завели дело о смерти школьницы в психбольнице

Управлением СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в психиатрической больнице 15-летней девочки.

Трагедия произошла 21 февраля в приемном отделении психиатрической больницы № 2 в поселке Прибрежный на окраине Калининграда. После сообщения об этом СК сразу начал доследственную проверку.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Наталья Гацко, по предварительным данным, в начале февраля девочка была госпитализирована в детскую областную больницу Калининградской области, где ей поставили диагноз, связанный с психическим расстройством.

Изначально 21 февраля, по данным следствия, девятиклассницу направили на госпитализацию в областную психиатрическую больницу. После обследования девочку перенаправили в больницу в Прибрежном, где она скончалась. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть несовершеннолетней (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как подчеркнули в ведомстве, в ходе расследования следствие намерено проверить, своевременно ли и в должном ли объеме была оказана медицинская помощь ребенку в лечебных учреждениях на всех этапах.