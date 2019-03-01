В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых на Лесном проспекте столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобусы. В результате ДТП в больницу доставлены пять человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома №32 по Лесному проспекту автомобиль BMW X5 выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку №283.

Автобус отбросило назад и он столкнулся с автомобилем Toyota.

В аварии пострадали водитель и пассажир, находившиеся в BMW X5 и три пассажира маршрутки. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.