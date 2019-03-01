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01.03.2019 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых на Лесном проспекте столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобусы. В результате ДТП в больницу доставлены пять человек.

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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома №32 по Лесному проспекту автомобиль BMW X5 выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку №283.

Автобус отбросило назад и он столкнулся с автомобилем Toyota.

В аварии пострадали водитель и пассажир, находившиеся в BMW X5 и три пассажира маршрутки. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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