В петербургском дворе насмерть сбили пенсионерку

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают водителя, который на неустановленном пока автомобиле насмерть сбил 82-летнюю женщину.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел возле дома №20 по улице Краснопутиловской.

Водитель с места происшествия скрылся. Прохожие увидели лежащую на земле женщину, вызвали скорую помощь.

Врачи приехали быстро, пенсионерку госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Несмотря на все усилия докторов, она скончалась в больнице.