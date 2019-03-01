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01.03.2019 07:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В петербургском дворе насмерть сбили пенсионерку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают водителя, который на неустановленном пока автомобиле насмерть сбил 82-летнюю женщину.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел возле дома №20 по улице Краснопутиловской.

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Водитель с места происшествия скрылся. Прохожие увидели лежащую на земле женщину, вызвали скорую помощь.

Врачи приехали быстро, пенсионерку госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Несмотря на все усилия докторов, она скончалась в больнице.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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