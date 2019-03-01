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01.03.2019 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В самолете Петербург - Махачкала скончалась женщина

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

На борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург - Махачкала, скончался пассажир. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика, ЧП произошло во время посадки накануне, 28 февраля.

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- К сожалению, на рейсе Санкт-Петербург-Махачкала во время посадки в Махачкале скончалась женщина, следующая с сопровождением, - рассказали в авиакомпании "Победа". - По предварительным данным, она страдал серьезным заболеванием.

Согласно расписанию, борт вылетел из Петербурга в столицу Дагестана в 17.05 и должен был приземлиться около 20.35. По некоторым данным, после посадки стюардессы попытались разбудить пассажирку, однако выяснилось, что та скончалась.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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