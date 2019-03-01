В самолете Петербург - Махачкала скончалась женщина

На борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург - Махачкала, скончался пассажир. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика, ЧП произошло во время посадки накануне, 28 февраля.

- К сожалению, на рейсе Санкт-Петербург-Махачкала во время посадки в Махачкале скончалась женщина, следующая с сопровождением, - рассказали в авиакомпании "Победа". - По предварительным данным, она страдал серьезным заболеванием.

Согласно расписанию, борт вылетел из Петербурга в столицу Дагестана в 17.05 и должен был приземлиться около 20.35. По некоторым данным, после посадки стюардессы попытались разбудить пассажирку, однако выяснилось, что та скончалась.