Житель Коми проведет 19 лет в колонии за убийство семимесячного сына

В Корткеросском районе Коми суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который полгода назад в пьяном угаре до смерти избил семимесячного сына.

Как сообщает Следственный комитет по Коми, ребенок скончался до приезда врачей, причиной смерти стала травма головы.

Также в тот вечер мужчина избил свою жену и троих старших детей восьми, шести и четырех лет.

В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Суд признал мужчину виновным по всем эпизодам и ближайшие 19 лет он проведет в колонии строгого режима.

К слову, во время расследования выяснилось, что семья состояла на профилактическом учете и имела статус неблагополучной. После гибели ребенка чиновникам, которые должны были следить за ситуацией в данной семье, были внесены представления.