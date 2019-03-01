Житель Петрозаводска отправился на ограбление с игрушечным пистолетом

В Петрозаводске по горячим следам раскрыли неудавшееся ограбление. Молодой человек отправился за чужими деньгами с игрушечным пистолетом.

Подозрительного гражданина заметили сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции №3. Они увидели, как тот выбежал из микрофинансовой организации в микрорайоне Древлянка. И сразу же его задержали.

Выяснилось, что несколькими минутами ранее 19-летний житель Петрозаводска зашел в кредитную организацию и, угрожая сотруднице игрушечным пистолетом, который купил заранее, потребовал деньги. Испуганная женщина наклонилась к сейфу, чтобы их достать. А горе-грабитель подумал, что она нажимает тревожную кнопку, и кинулся бежать.

Как объяснил молодой человек в полиции, он хотел взять деньги и начать новую жизнь. Теперь же ему придется отвечать перед судом. Возбуждено уголовное дело. Неудавшийся грабитель находится под стражей.