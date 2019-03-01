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01.03.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Черноморском побережье предупредили о ЧП из-за непогоды

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

На Черноморском побережье Краснодарского края предупредили о возможных ЧП из-за непогоды, уже сейчас в некоторых из городов порывы ветра достигают 27 метров в секунду. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Первого-второго марта прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, местами его скорость будет достигать 27 метров в секунду. Также ожидается сильное волнение моря и резкий подъем уровня воды в реках, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, уже сейчас серьезно усилился ветер в Туапсинском районе, Сочи и Новороссийске. А в сочинском селе Кепша и вовсе пришлось ввести локальный режим ЧС, так как из-за оползней и селей в русле местной реки образовались наносы песчаной массы и уровень воды стремительно поднимается.

Впрочем, не лучше ситуация в Краснодаре и Горячем Ключе. Так, в краснодарском хуторе Ленина порывом ветра снесло остановочный комплекс, а в Горячем Ключе дерево упало на детские аттракционы.

По прогнозам синоптиков, улучшится погода в регионе лишь к концу следующей недели. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, все оперативные службы Кубани переведены в режим повышенной готовности.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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