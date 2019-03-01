В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек

В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись две иномарки, погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, в 9:30 по местному времени на 765-м километре федеральной автодороги врезались друг в друга легковой автомобиль Mitsubishi Outlander и грузовик Volvo.

Водитель и четверо пассажиров "легковушки" от полученных травм скончались. Их личности устанавливаются.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа районного отдела полиции, экипажи ГАИ и сотрудники МЧС. Для координации действий в Михайловский район также отправились представители областной Госавтоинспекции, следователи Главного следственного управления и автотехники областного Главка.