В Калмыкии чиновники уволены за высокие цены на жилье для сирот

Глава Калмыкии уволил министра строительства республики, а также зампреда правительства после истории с завышением цен при возведении жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Кирилл Ботов и Геннадий Бадинов лишились своих постов из-за отсутствия должного контроля за реализацией профильной республиканской программы, в рамках которой строились дома для этой категории граждан.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку соблюдения прав детей-сирот на получение жилья в республике.

По информации Общероссийского народного фронта, в калмыкском селе Яшалта в прошлом году должны быть сданы в эксплуатацию три новых жилых дома для сирот стоимостью от семи до восьми с половиной миллиона рублей каждый, что, как считают в ОНФ, превышает среднюю цену по республике.