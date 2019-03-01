В Ростове 10 человек будут судить за кражу 2 млрд рублей у дольщиков

Ростовская прокуратура направила в Железнодорожный районный суд города уголовное дело в отношении десяти человек, подозреваемых в хищении около двух миллиардов рублей дольщиков. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратура РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, в 2012 году учредитель нескольких фирм-застройщиков создал преступную группу, в которую, кроме него, вошли еще девять человек, для хищения средств дольщиков в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Четыре подозреваемых занимались заключением договоров о долевом участии в строительстве с гражданами, привлекая их средства, а также договоров генподряда на выполнение строительных работ.

В результате мошенничества пострадали полторы тысячи участников долевого строительства жилых комплексов "Южный", "Валентина" и "Европейский", оставшиеся без внесенных ими денег и квартир.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации денежных средств.