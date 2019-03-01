Главу уральского Чебаркуля заподозрили в получении взятки

Глава Чебаркуля в Челябинской области Сергей Ковригин задержан по подозрению в получении 50-тысячной взятки. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, в 2016 году подозреваемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за передачу ей объектов муниципальной собственности, - сообщил представитель СК Владимир Шишков. - По данному факту возбуждено уголовное дело о получении взятки главой органа местного самоуправления (часть 4 статьи 290 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Связаться с градоначальником "РГ" не удалось. Его мобильный телефон, по всей видимости, отключен. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании задержанному меры пресечения, отметили в СК региона.