Главу челябинского МЧС наградили за работу в Магнитогорске

Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуаций состоялось вручение наград за работу по ликвидации последствий взрыва в жилом доме Магнитогорска. Высшей наградой "чрезвычайного ведомства" отмечен начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майор Юрий Буренко, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

- Общий список приказа на поощрение состоит из 24 страниц, в нем более 380 фамилий, представляющих различные структуры и организации, - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. - Высшей награды МЧС, крестом "За доблесть", удостоен начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майор Юрий Буренко. - В ответном слове он отметил, что это высочайшая оценка работы всех специалистов региональной подсистемы РСЧС, всех людей, которые с первых минут по зову сердца трудились на ликвидации этой чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщала "РГ", ранее крестом "За доблесть" МЧС России были отмечены спасатели магнитогорского малыша Вани Фокина, начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра МЧС "Лидер", полковник Петр Гриценко и заместитель начальника медико-спасательного отдела, майор медицинской службы Анатолий Чумичев.

Кроме того, в министерстве отметили вклад в ликвидацию последствий трагедии команды губернатора области Бориса Дубровского, который лично находился на месте ЧС до окончания аварийно-спасательных работ и координировал действия всех гражданских служб.