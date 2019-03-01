На Ямале нелегально уничтожили больше 22 тысяч трупов оленей

Факт уничтожения трупов оленей выявила ямальская прокуратура региона в ходе проверки работы Службой ветеринарии региона.

Массовый падеж животных из-за бескормицы, возникшей в результате плохой погоды, когда они не имели доступа к кормовой базе, был зафиксирован в конце зимы прошлого года.

Как отмечается на сайте прокуратуры ЯНАО, погибших оленей собственники уничтожали на неприспособленных для этого полигонах, в земляных ямах, часть отходов была обнаружена прямо на земле. При этом Служба ветеринарии региона ни одного из этих вопиющих нарушений утилизации трупов животных не выявила.

В результате пятеро виновных должностных лиц, в том числе заместитель руководителя Службы ветеринарии округа, являющийся заместителем главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО, привлечены к дисциплинарной ответственности.