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01.03.2019 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале нелегально уничтожили больше 22 тысяч трупов оленей

Текст: Елена Мационг

Факт уничтожения трупов оленей выявила ямальская прокуратура региона в ходе проверки работы Службой ветеринарии региона.

Массовый падеж животных из-за бескормицы, возникшей в результате плохой погоды, когда они не имели доступа к кормовой базе, был зафиксирован в конце зимы прошлого года.

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Как отмечается на сайте прокуратуры ЯНАО, погибших оленей собственники уничтожали на неприспособленных для этого полигонах, в земляных ямах, часть отходов была обнаружена прямо на земле. При этом Служба ветеринарии региона ни одного из этих вопиющих нарушений утилизации трупов животных не выявила.

В результате пятеро виновных должностных лиц, в том числе заместитель руководителя Службы ветеринарии округа, являющийся заместителем главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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