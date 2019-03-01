На Урале в школьной столовой выдали компот с червями

Прокуратура города Каменск-Уральский проверит информацию о червивом компоте, который наливали ученикам в столовой одной из школ.

Как рассказала пресс-служба областного ведомства, сообщения о напитке с "живностью" появились в социальных сетях и СМИ. Компот был выдан ученикам каменск-уральской средней общеобразовательной школы номер 2. В связи с этим прокуратура совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора проведет выездную проверку в учебном учреждении.

Специалисты удостоверятся в правильности хранения продуктов питания, изучат документы об их качестве и безопасности, проверят технологию приготовления блюд и другие санитарно-эпидемиологические требования к организации питания несовершеннолетних. По результатам инспекции будет дана правовая оценка деятельности школы, а также организации, оказывающей услуги питания.