На Урале вынесли приговор мужчине, который выбросил щенка из окна

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, который выбросил щенка из окна. Пьяный житель Верхней Пышмы решил таким образом отомстить псу, который устроил беспорядок на кухне.

Трагедия произошла вечером 10 февраля прошлого года. 39-летний местный житель Алексей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обозлился на собаку по кличке "Зверь" из-за того, что животное нахулиганило в доме, и решил выбросить его из окна своей квартиры на четвертом этаже. Пес не выжил.

Прокуратура возбудила уголовное дело по материалам СМИ, а Верхнепышминский городской суд наказал злоумышленника в соответствии со статьей о жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ). Алексей свою вину признал и раскаялся.

Согласно приговору, живодеру предстоит всего 360 часов обязательных работ.

Документ не вступил в законную силу.