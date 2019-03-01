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01.03.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале организатора "пирамиды" осудили за хищение 48 млн рублей

Текст: Татьяна Воробьева

Одному из организаторов крупной финансовой пирамиды вынес сегодня приговор Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Правоохранительные органы смогли доказать факт мошенничества на сумму 47,9 миллиона рублей.

Фигурант и его сообщник с марта 2012 года по ноябрь 2013 года путем обмана "увели" средства кредитных организаций. В своей схеме они использовали третьих лиц, которые ничего о преступном замысле не подозревали: изготавливали для них фиктивные справки 2-НДФЛ и вносили записи в трудовые книжки, вводя банки в заблуждение относительно платежеспособности граждан.

Фото: iStock
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Эти люди обращались за кредитами, а полученные деньги относили в офис мошенников - за это они получали разовое вознаграждение и обещание вложить эти средства в сверхприбыльные выгодные проекты.

"В фирме была акция "приведи друга": если "друг" принесет кредит в офис на их условиях, человек, который его "привело", получит денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, отметив, что при этом аферисты обещали гасить кредиты, которые взяли для них люди, но конечно этого не делали.

Еще один эпизод был в январе 2014 года: тогда у трех финансовых организаций украли более 400 тысяч рублей. В результате сообщники присвоили почти 48 миллионов рублей, которые принадлежали 19 кредитным организациям.

В январе 2019 года одного из сообщников уже осудили по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц) на шесть лет в колонии общего режима. Поскольку соорганизатор "пирамиды" полностью признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке, и сегодня он также услышал свой вердикт - три года в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Финансовые пирамиды
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