На Урале организатора "пирамиды" осудили за хищение 48 млн рублей

Одному из организаторов крупной финансовой пирамиды вынес сегодня приговор Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Правоохранительные органы смогли доказать факт мошенничества на сумму 47,9 миллиона рублей.

Фигурант и его сообщник с марта 2012 года по ноябрь 2013 года путем обмана "увели" средства кредитных организаций. В своей схеме они использовали третьих лиц, которые ничего о преступном замысле не подозревали: изготавливали для них фиктивные справки 2-НДФЛ и вносили записи в трудовые книжки, вводя банки в заблуждение относительно платежеспособности граждан.

Эти люди обращались за кредитами, а полученные деньги относили в офис мошенников - за это они получали разовое вознаграждение и обещание вложить эти средства в сверхприбыльные выгодные проекты.

"В фирме была акция "приведи друга": если "друг" принесет кредит в офис на их условиях, человек, который его "привело", получит денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, отметив, что при этом аферисты обещали гасить кредиты, которые взяли для них люди, но конечно этого не делали.

Еще один эпизод был в январе 2014 года: тогда у трех финансовых организаций украли более 400 тысяч рублей. В результате сообщники присвоили почти 48 миллионов рублей, которые принадлежали 19 кредитным организациям.

В январе 2019 года одного из сообщников уже осудили по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц) на шесть лет в колонии общего режима. Поскольку соорганизатор "пирамиды" полностью признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке, и сегодня он также услышал свой вердикт - три года в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.