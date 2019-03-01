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01.03.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец взыскал с туроператора 180 тысяч рублей за испорченный отпуск

Текст: Юлия Мякишева

Жителю Екатеринбурга удалось взыскать с туроператора деньги за несостоявшийся отпуск.

В мае прошлого года мужчина приобрел тур с вылетом 25 июля. А 3 июля фирма объявила об отмене всех туров со следующего дня. С августа мужчина пытался вернуть потраченные деньги (71503 рубля), но удалось это сделать только сейчас, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Фото: depositphotos.com
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В ведомстве добавили, что в Федеральном законе об основах туристской деятельности предусмотрено формирование фонда в объединении туроператоров для выплаты ущерба.

Сначала получилось вернуть только 10 465 рублей, которые удержали в качестве агентского вознаграждения. В августе уралец потребовал со страховщика и объединения туроператоров вернуть потраченные на несостоявшийся отпуск деньги. В удовлетворении страховая отказала, объединение требование проигнорировало. Потом мужчина обратился с иском в суд, где просил взыскать с разных ответчиков около 350 тысяч рублей.

Суд решил удовлетворить иск частично. В частности, истцу вернули деньги за тур и неустойку в том же размере, компенсация морального вреда - 3 тысячи рублей, штраф 36501 рубль. Так же взыскали штраф и госпошлину. Таким образом, в пользу екатеринбружца взыскано 182507 рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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