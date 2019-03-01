На Урале мальчик потерял сознание из-за упавшей на него глыбы льда

В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева на школьника с крыши жилого дома сошел лед. Мальчик потерял сознание и был доставлен в больницу.

"Около 19.45 девятилетний мальчик шел домой с тренировки по карате. Возле третьего подъезда пятиэтажки на него упала глыба. Сейчас ребенок находится в детской горбольнице, ему оказывают помощь", - сообщила официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Ведомство уже выяснило, что в ведении какой управляющей компании находится дом: у предприятия запросили документы, чтобы выяснить, кто отвевает за обслуживание и содержание здания, за уборку снега с кровли.

Отметим, в городе установилась относительно теплая погода (сегодня было около нуля), при этом снега нынешней зимой выпало немало.