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01.03.2019 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре задержаны боевики, планировавшие теракты и убийства полицейских

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России в содействии с управлением ФСБ России по ХМАО - Югре задержали членов террористической ячейки. "Они имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе", - сообщает официальный представитель полиции Ирина Волк.

Боевики вели свою деятельность скрытно, строго соблюдали правила конспирации. Во время встреч на арендованных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе обсуждали планы нападения на важные объекты, на органы власти и правопорядка. "Также они планировали взрывы в местах массового скопления людей", - подчеркнула пресс-атташе МВД.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Террористы представляли реальную угрозу: когда 1 и 15 февраля силовики задержали двоих из них, у одного из них была граната РГД-5 с запалом, а на поясе второго - самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

"Обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовая к использованию бомба на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте", - перечисляют в полиции.

Позднее задержали третьего члена ячейки: он был вооружен пистолетом Макарова, при себе имел фотографию руководителя одного из подразделений управления МВД России автономного округа (возможно, планировал покушение). Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 222, части 2 статьи 222.1, части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ.

"Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается: устанавливаются личности участников и пособников террористической организации", - резюмируют в пресс-службе МВД РФ.

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