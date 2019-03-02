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02.03.2019 10:32
Рубрика: Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Текст: Михаил Фалалеев
Во второй половине февраля в обстановке секретности военные контрразведчики задержали в своих кабинетах главу ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт войск воздушно-космической обороны" Министерства обороны РФ генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова и его главбуха, фамилию которого пока не называют. Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Но не исключено появление и других уголовных статей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот засекреченный институт разрабатывает теорию вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны, проектирует навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. То есть, создает научную базу нашего космического щита. Все его изыскания - государственная тайна. Собственно, из-за заботы о сохранении этой тайны и вскрылась финансовая афера генерала.

Фото: iStock
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Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что внимание контрразведки привлекла некая частная научно-исследовательская фирма, которая по поручению ЦНИИ выполняла комплексные исследовательские работы. Вот чекисты и решили проверить, насколько строго эти ученые "со стороны" хранят гостайну. И вдруг обнаружили, что никакой фирмы на самом деле нет - все работы делают штатные сотрудники института за свою обычную зарплату. По сути, выполняют двойную работу. А деньги, положенные якобы смежникам, генерал и его подельники присваивали. То есть, Родину они не предали, зато - обокрали.

Поэтому контрразведка, не обнаружив сугубо военного преступления, и передала это дело коллегам из Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. И они уже выяснили, что несуществующих ученых числилось на денежном довольствии свыше ста "мертвых душ", на которых было начислено около 14 миллионов рублей. Это пока - предварительные расчеты. Возможно, вскроются и другие махинации - следствие только приступило к работе. Впрочем, Сергей Ягольников вину не признает и свой арест обжалует.

Досье "РГ"

Сергею Ягольникову - 64 года. Службу в ЦНИИ ВКО начал в 1978 году. Помимо института, он руководит профильным отделением в Академии военных наук. Заслуженный деятель наук РФ, доктор технических наук, профессор. На его счету свыше трех сотен научных трудов. Его учениками считаются 11 докторов и 15 кандидатов наук. Генерал - действительный член Международной академии информатизации, редактирует журнал "Конфликтно-устойчивые радиоэлектронные системы".

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