Под Тулой опрокинулся школьный автобус с детьми

В Тульской области школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой и опрокинулся. Восемь учеников и двое педагогов, их сопровождавших, получили травмы и доставлены в больницу города Ефремов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, школьники из села Архангельское возвращались из Тулы с соревнований по лыжным гонкам. На 39 километре автодороги Лопатково-Ефремов оранжевую "Газель" с детьми толкнула иномарка, и микроавтобус оказался в кювете.

В полиции отметили, что жизни и здоровью школьников ничего не угрожает, однако избежать более серьезных последствий аварии, по мнению правоохранителей, удалось благодаря ремням безопасности: все дети были пристегнуты.