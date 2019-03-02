В Москве охранник "Пятерочки" избил школьников из-за буклетов

На востоке Москвы в супермаркете "Пятерочка" охранник избил подростков.

Об этом инциденте сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, 15-летние школьники зашли в магазин на 15-й Парковой улице, 27. Там у юноши и девушки возник конфликт с охранником. По одной из версий, ребята взяли со стоек рекламные буклеты, чтобы потом сдать макулатуру в школе. Это не понравилось "службе безопасности". В Сети появились кадры, которые успела снять девушка в подсобном помещении магазина. Мужчина избил ремнем и парня, и его подругу.

К счастью, подростки не получили серьезных травм. Их родители написали заявление в полицию.