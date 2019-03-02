Японские рыбаки выплатили 39 млн рублей штрафа за промысел в водах РФ

В российскую казну поступили более 39 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, который причинил экипаж японского рыболовного судна водным биоресурсам РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

Напомним, шхуна "Нишино Мару-68" (порт приписки Идзумо) вела незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ в акватории Японского моря. В конце января судно задержали российские пограничники. В ходе осмотра они обнаружили на борту 57 тысяч особей красного краба-стригуна. Ущерб от этого улова и составил 39 миллионов рублей.

Судно доставили для дальнейшего выяснения в находкинский порт. В отношении капитана возбудили дело по ч.2. ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море). После рассмотрения всех обстоятельств на него наложен штраф в размере свыше 115 тысяч рублей.

Сейчас, как сообщают пограничники, "судну предоставлена свободная практика".