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02.03.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска

Текст: Борис Степанов

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко уже сегодня предстанет перед судом в связи с инцидентом, который произошел накануне. Он доставлен в суд Кисловодска, об этом сообщают местные СМИ.

Вчера Емельяненко был задержан за рулем в нетрезвом виде после того, как он стал виновником двойного ДТП и, пытаясь скрыться от полиции, ехал по тротуару. С представителями правоохранительных органов он общался нецензурно и агрессивно. Помимо протоколов, которые ему выписали за нарушения правил дорожного движения, он мог оказаться под угрозой уголовного наказания по статье 319 УК РФ за оскорбление представителя власти.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Боец Александр Емельяненко может быть наказан по статье 319 УК РФ

Однако сейчас сообщается, что суд будет рассматривать административное дело по статье КоАП РФ - "неповиновение сотруднику полиции". Вместе с тем, отмечается, что в суд поступили еще не все материалы. А в отношении Емельяненко составлены материалы также по статьям КоАП РФ "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги", а также "невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения". Кроме того, и по указанной выше статье уголовного кодекса материал также составлен.

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