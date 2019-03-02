Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко уже сегодня предстанет перед судом в связи с инцидентом, который произошел накануне. Он доставлен в суд Кисловодска, об этом сообщают местные СМИ.

Вчера Емельяненко был задержан за рулем в нетрезвом виде после того, как он стал виновником двойного ДТП и, пытаясь скрыться от полиции, ехал по тротуару. С представителями правоохранительных органов он общался нецензурно и агрессивно. Помимо протоколов, которые ему выписали за нарушения правил дорожного движения, он мог оказаться под угрозой уголовного наказания по статье 319 УК РФ за оскорбление представителя власти.

Однако сейчас сообщается, что суд будет рассматривать административное дело по статье КоАП РФ - "неповиновение сотруднику полиции". Вместе с тем, отмечается, что в суд поступили еще не все материалы. А в отношении Емельяненко составлены материалы также по статьям КоАП РФ "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги", а также "невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения". Кроме того, и по указанной выше статье уголовного кодекса материал также составлен.