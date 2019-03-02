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02.03.2019 15:03
Рубрика: Происшествия

Решение по бою Александра Емельяненко примут после вердикта суда

Текст: Борис Степанов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко должен был провести 4 мая бой под эгидой промоушена RCC. Однако пока неизвестно, состоится ли этот поединок, учитывая очередную историю, в которую попал боец, в последние годы больше известный по скандалам, нежели по спортивным достижениям.

Накануне Емельяненко был задержан в Кисловодске в нетрезвом состоянии за рулем - он пытался уехать от эвакуатора и стал виновником двойного ДТП, после чего предпринял попытку скрыться от полиции, ведя свой автомобиль по тротуару. Когда его все же задержали, он вел себя вызывающе и нецензурно общался с сотрудниками органов правопорядка.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
На Емельяненко составили три протокола после ДТП на золотом Mercedes

"Мы дождемся официального судебного решения, и только после этого будет понимание, состоится бой Александра на следующем турнире или нет, - заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко, чьи слова приводит ТАСС. - Пока мы можем опираться только на видео в интернете и новости, но для нас важно принять объективное решение".

Помимо протоколов, которые составлены на Емельяненко за нарушение правил дорожного движения, ему грозит и уголовное наказание - по статье 319 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оскорбление представителей власти. Александр уже не раз попадал в ДТП, оказывался в полиции, также он больше года провел в тюрьме по обвинению в домашнем насилиии.

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