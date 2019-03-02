На Емельяненко составили три протокола после ДТП на золотом Mercedes

Три административных протокола составили полицейские Кисловодска на гражданина, совершившего накануне ДТП и скрывшегося с места происшествия. Имя нарушителя в официальной информации, распространенной пресс-службой ГУ МВД по Ставропольскому краю, не называется, однако еще вчера "РГ" было известно, что это - боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили личность и местонахождение гражданина, совершившего аварию, - говорится в сообщении ведомственной пресс-службы. - Водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой он управлял, мужчина ответил категорическим отказом, начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться.

Инспекторы начали преследовать золотой Mercedes Емельяненко, в результате чего нарушителя блокировали. На него надели наручники, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Машина была отправлена на штрафстоянку.

В настоящее время в отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Кроме того, в отношении правонарушителя собран материал по статье 319 УК РФ и направлен по подследственности для принятия процессуального решения.