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02.03.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео задержания бойца Емельяненко

Текст: Татьяна Павловская

Минувшую ночь боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел в отделе полиции Кисловодска, где накануне он был задержан за пьяный дебош, устроенный после ДТП.

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По словам очевидцев, спортсмен пытался скрыться от эвакуатора, который хотел убрать его машину с пешеходного перехода. В итоге попал в аварию и разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле Mercedes и отказывался выходить. Задержать дебошира попытались сотрудники ДПС, но так как тот вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, они вызвали подкрепление.

Для разбирательства бойца доставили в отдел полиции, где на Емельяненко был составлен административный протокол. Автомобиль бойца эвакуировали на штрафстоянку.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ставропольскому краю, сейчас полицейские готовят документы в суд, который должен определить наказание дебоширу.

Напомним, Емельяненко был судим - в 2015 году его при говорили к 4,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении его домработницы, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотических средств.

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