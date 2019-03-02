Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Тисси-Ахитли в Дагестане

Открытое горение в дагестанском селе Тисси-Ахитли удалось ликвидировать, жертв нет. По последним данным, сильный пожар уничтожил около 30 домов и строений.

Для селян, оставшихся без крова, открыт пункт временного размещения на 50 человек в местной школе, сообщает ТАСС. Здесь организованы питание и подвоз воды. Людей из сгоревших домов размещают у себя и родственники.

По последним данным, к тушению от МЧС было привлечено 67 человек и 15 единиц техники. В борьбе с огнем были задействованы пожарные трех районов. Помогали и местные жители.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара, а также ущерб. Всего в высокогорном и труднодоступном селе Тисси-Ахитли проживают около 300 человек. В Каспийске уже объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших селян.