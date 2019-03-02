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02.03.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Умерла двухлетняя девочка, пострадавшая от взрыва газа в Назрани

Текст: Ирина Варламова (Магас)

В Нижнем Новгороде скончалась двухлетняя девочка, получившая ожоги во время взрыва бытового газа в частном доме в Назрани. Об этом в соцсетях сообщил мэр Назрани Алихан Тумгоев.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Девочка находилась на лечении в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава России. В лечебное учреждение ее вместе с еще пятерыми пострадавшими доставил спецборт МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел ранним утром 18 февраля в центральном округе города, в частном домовладении. При хлопке газовоздушной смеси пострадавшие получили сильные ожоги.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Взрывы газа в домах
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