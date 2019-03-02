Умерла двухлетняя девочка, пострадавшая от взрыва газа в Назрани

В Нижнем Новгороде скончалась двухлетняя девочка, получившая ожоги во время взрыва бытового газа в частном доме в Назрани. Об этом в соцсетях сообщил мэр Назрани Алихан Тумгоев.

Девочка находилась на лечении в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава России. В лечебное учреждение ее вместе с еще пятерыми пострадавшими доставил спецборт МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел ранним утром 18 февраля в центральном округе города, в частном домовладении. При хлопке газовоздушной смеси пострадавшие получили сильные ожоги.