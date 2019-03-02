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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В дагестанском селе Тисси-Ахитли удалось локализовать крупный пожар

В Дагестане удалось остановить распространение огня в небольшом селе Тисси-Ахитли Цумадинского района, где в пятницу загорелись более 20 домов.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу сельского поселения Сайгидгусена Магомедова. "Оборону держим, ветер не сильный", - рассказал он. Бороться с огнем помогают пожарные из трех районов.

По предварительным данным, огонь уничтожил 10-15 домов, а также ряд нежилых построек. Горит только жилой сектор, социальные объекты не повреждены. Пострадавших нет. Все жители села остаются на месте. В районной администрации отметили, что увозить стариков и детей никуда не планируется.

Всего в селе Тисси-Ахитли 85 домов, где проживают около 300 человек. Оно расположено в высокогорном и труднодоступном районе.

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