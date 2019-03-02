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02.03.2019 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки

Текст: Ирина Варламова (Магас)

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

В Осетии полковник полиции задержан за взятку в 6,7 млн рублей

В качестве подозреваемых - заместитель начальника 2-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД и двое сотрудников этого же подразделения. По данным следствия, они потребовали 500 000 рублей у жителя республики, а в обмен обещали не привлекать к ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Часть денег - 150 тысяч рублей, которые получили подозреваемые, были меченными. При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России. Третий подозреваемый скрылся. В настоящее время идет следствие и розыск третьего подозреваемого.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Преступления правоохранителей
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