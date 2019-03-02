В Петербурге самолет из Ташкента выкатился за пределы полосы

В петербургском аэропорту Пулково самолет авиакомпании "Узбекские авиалинии", прибывший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, в результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета находилось около 200 человек, все они были эвакуированы.

Рейс, самолет марки Boeing, выполнявший рейс №HY 631 совершил посадку в 21.58 и выкатился на несколько метров. Пассажиров выводили из самолета через заднюю дверь.

Сейчас по факту ЧП начата проверка. В аэропорт прибыла следственная группа, выясняются обстоятельства случившегося.

Инцидент повлиял на график прилета других самолетов. Так, по данным онлайн-табло Пулково, до сих пор не может совершить посадку самолет из Москвы, прибытие которого ожидалось в 22.15, сразу за рейсом из Ташкента. Кружат над Пулково авиалайнеры из Бишкека, Казани, Хельсинки, Берлина и Самарканда.

Задержка объясняется тем, что выкатившийся самолет пока не убрали с полосы и борты ждут своей очереди на посадку на другой полосе аэропорта.