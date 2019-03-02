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02.03.2019 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал расследовать смерть солдата, которого отказались лечить врачи

Следственный отдел по городу Заречный Свердловской области начал проверку по факту смерти солдата-срочника, сообщил "Российской газете" официальный представитель регионального СКР Александр Шульга.

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

По данным Союза комитетов солдатских матерей, Алексей служил в войсках Росгвардии в закрытом "атомном" городе Озерске Челябинской области. Через несколько месяцев после призыва он начал жаловаться на ухудшение самочувствия - стали отекать ноги. После прохождения военно-врачебной комиссии в Екатеринбурге с категорией годности Г - "временно не годен" - был на 30 дней отправлен в увольнение домой, в поселок Белоярский.

Через две недели отпуска солдат почувствовал себя еще хуже, однако терапевт местной больницы сначала отказала в приеме, поскольку на руках у военнослужащего не было паспорта, только медицинский полис и военный билет, который на время службы является главным удостоверением личности. Через день прием все же состоялся, но, по словам родных солдата, врач выписала направления на анализы, заподозрив ОРВИ. На следующее утро Алексей скончался.

- Я считаю, в этой ситуации были нарушены права человека на медицинскую помощь, - заявила председатель Союза комитетов солдатских матерей Марина Лебедева. - Военнослужащий - точно такой же их больной, как и любой другой человек. Важно выяснить причины произошедшего и сделать правильные выводы, чтобы с нашими мальчиками больше никогда подобного не случалось.

К расследованию инцидента привлечены правозащитники и военная прокуратура, проводится гражданская судмедэкспертиза, ее результаты будут известны на следующей неделе.

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