На МКАД столкнулись 40 автомобилей

Утром в воскресенье на небольшом участке МКАД столкнулись, по разным данным, от 30 до 40 автомобилей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, несколько аварий произошли в районе 60 километра магистрали. Разбитые машины стоят недалеко от съезда на Рублевское шоссе. В автоинспекции отмечают, что в одной из аварий пострадал человек. Остальные участники происшествий травм не получили.

На месте работают сотрудники ДПС. Выясняются причины аварий. Судя по "Яндекс. Навигатору", в районе 60 километра МКАД образовался затор.