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03.03.2019 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ремень как метод воспитания

Охранники в магазинах уже начали бить подростков
Текст: Юрий Гаврилов
Московские правоохранители изучают все факты, связанные с инцидентом, который произошел в одном из московских магазинов.
В центре Москвы мужчина погиб в драке с охранником

Ситуация, скажем прямо, из ряда вон. Сначала об инциденте написал пользователь форума на сайте "Я плакалЪ". Как следует из его сообщения, в "Пятерочке" по адресу: 15-я Парковая улица, дом 27, 15-летняя школьница и ее 16-летний друг взяли стопку бесплатных рекламных листовок. Увидевший это охранник обвинил их в воровстве, отвел в подсобное помещение и избил ремнем. После этого директор магазина попросила подростков никому не говорить о случившемся. Однако дети рассказали все родителям, те отвели их в травмпункт, где были зафиксированы побои. Также было написано заявление в полицию, которая занялась проверкой инцидента.

Теперь охранником магазина занимаются компетентные люди. "Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка из информации, распространенной в СМИ, о том, что охранник продуктового магазина, расположенного на востоке Москвы, избил ремнем двух несовершеннолетних подростков", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Фото: iStock
Почему охранники стали главными персонажами скандалов в ТЦ

Информацию, которая имеется у правоохранителей Москвы, она пока не разглашает. Но по предварительным сведениям, охранник магазина вроде бы выпорол детей за то, что они пытались взять бесплатно распространяемую в магазинах бумажную рекламную продукцию. Ее дети собирались сдать в макулатуру. Все было так или нет, правоохранители, естественно, выяснят. А заодно примут процессуальное решение. Если информация о порке детей подтвердится, то охранника ждут крупные неприятности. К сожалению, случаев хамского поведениях таких сотрудников в последнее время хватает. И они касаются самых незащищенных граждан, в первую очередь пожилых людей. Но и детям тоже достается.

Так, в январе в новороссийском ТЦ "Красная площадь" охранники "разобрались" с 15-летними сесрами-близнецами. Мужчины поволокли одну девушку вверх по лестнице, хотя она кричала от боли. Как потом показало медицинское освидетельствование, пострадавшая получила закрытый перелом

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