Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

Авария произошла в 12.50 на 15 километре автодороги Калязин-Кашин. По предварительным данным, водитель Renault Logan допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes.

- В результате ДТП госпитализированы оба водителя, пассажир легкового автомобиля и пятеро пассажиров микроавтобуса, - рассказали полицейские.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия уточняются.