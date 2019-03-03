Поход лыжницы в Хабаровском крае завершился на вертолете спасателей

Молодую женщину, получившую травму ноги в лыжном походе, вывезли из района озера Омот-Макит в Верхнебуреинском районе на вертолете МЧС.

- 2 марта 2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что группе туристов требуется помощь. Руководитель группы сообщил, что участница лыжного похода получила травму ноги и нужна помощь в ее эвакуации, - рассказала "РГ" сотрудник пресс-службы ведомства Екатерина Потворова.

Спустя два с лишним часа из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативной группой Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на борту.

- В верховьях реки Герби в районе озера Омот-Макит в Верхнебуреинском районе участники группы и встретившиеся им на маршруте туристы были найдены. С помощью жестких носилок женщину спасатели донесли до вертолета и вместе с сопровождающей девушкой доставили в краевую столицу. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, - добавила Потворова.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано девять человек и вертолет МЧС России.

Как сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, свой поход эта группа туристов в службе спасателей не регистрировала и тем самым обошла существующие правила.

Между тем

С начала года ГУ МЧС по Хабаровскому краю было зарегистрировано десять туристических групп общей численностью около 120 человек, которые совершали походы на территории региона. Происшествий с ними не случилось. За прошедший год регистрацию в МЧС прошла 61 группа общей численностью более 800 человек. При этом за 2018 год произошло четыре случая, когда спасателям приходилось эвакуировать туристов, в том числе погибших, участников незарегистрированных в МЧС России походов.