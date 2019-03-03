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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке потушили горевший ресторан

Текст: Инесса Доценко

В приморской столице пожарные потушили огонь, распространившийся в здании по улице Никифорова на площади 400 квадратных метров. Один человек пострадал.

- 3 марта в 09.11 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в здании на улице Никифорова, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Приморскому краю.

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В здании располагается ресторан. Пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты. Спустя 17 минут огонь был локализован, открытое горение удалось ликвидировать.

- В результате происшествия пострадал один человек, который незамедлительно был передан врачам скорой медицинской помощи. - добавили в службе спасателей.

Сейчас в здании идет проливка конструкций. На месте работают 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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