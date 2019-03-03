Женщина и ребенок погибли при пожаре в якутском селе

В селе Намцы (Якутия) при пожаре в частном доме погибли 40-летняя женщина и ее шестилетний сын.

- Предварительно установлено, что возгорание произошло около 6 часов 3 марта 2019 года, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая. - Глава семьи отправился за автомашиной, его супруга успела позвонить и сообщить о пожаре. По возвращении домой мужчина успел вынести из горящего дома лишь старшего сына, 2012 года рождения. В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии местной больницы. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).