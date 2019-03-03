В Саратовской области закрыли проезд к границе с Казахстаном

Участок трассы в Саратовской области с 302 по 325 километр в Озинском районе возле населенного пункта Столяры у границы с Казахстаном закрыт для движения всех транспортных средств, сообщило ФКУ "Поволжуправтодор".

Этот участок трассы из-за метели и снегопада был закрыт еще 1 марта. Сегодня организация сообщила о продлении запрета на движение до 16.00 3 марта.

По данным саратовского управления МЧС, в Озинском районе развернут мобильный пункт обогрева. Спасатели работают в усиленном режиме.

"Нам поступило сообщение, что в поселке Белоглинный в срочной медицинской госпитализации нуждаются два человека, - приводит пресс-служба ведомства слова старшего мобильного пункта обогрева Владимира Прохорова, - в колонне с дорожной техникой мы направились туда. Примерно к 17.00 дорога была прочищена, людей госпитализировали в Озинковскую ЦРБ".