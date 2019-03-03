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03.03.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс из Кемерово в Москву задержали после сообщения о минировании

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Пассажиры самолета, который должен был вылететь из Кемерово в Москву сегодняшним утром, были эвакуированы из-за сообщения о минировании воздушного судна.

Как рассказала РГ руководитель пресс-службы Управления на транспорте МВД Анна Щербакова, об угрозе взрыва заявил один из мужчин, находившихся на борту.

Сообщение о минировании Минобрнауки оказалось ложным

Экстренные службы в срочном порядке вывели из самолета около 130 пассажиров и проверили салон на предмет нахождения там взрывного устройства. После этого был также тщательно обследован багаж пассажиров. В итоге сообщение о минировании не подтвердилось, а вылет рейса был задержан на три часа.

Сейчас по факту ложного сообщения о минировании самолет в управлении транспортной полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства, побудившие пассажира заявить об опасности взрыва.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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