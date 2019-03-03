Кадыров выделил десять млн рублей для помощи погорельцам из Дагестана

Общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказал финансовую помощь в размере десяти миллионов рублей жителям Дагестана, пострадавшим при пожаре в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. Об этом сообщили "РГ" в администрации муниципалитета.

"По поручению главы Чеченской Республики региональный общественной фонд имени первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова оказал помощь в размере десяти миллионов рублей пострадавшим во время пожара в селе Тисси-Ахитли", - сказал вручивший помощь профессиональный боец смешанного стиля Шамиль Завуров.

Напомним, что в результате пожара полностью выгорели 11 домов, еще шесть построек сильно разрушены. Без крова остались около 70 человек, но никто не пострадал. Если бы не скоординированная работа пожарных и добровольцев, последствия были бы намного печальнее - по данным МЧС, от огня удалось спасти более 70 домов.

Для погорельцев организовали два пункта временного размещения. Но они так и остались пустыми - всех расселили у себя дома родственники и односельчане.

На следующий день после пожара в село приехал глава Дагестана Владимир Васильев. На оперативном совещании он дал поручение срочно начать работу по восстановлению личных документов погорельцев - ведь многие в спешке покидали дома, не успев взять все необходимое. Для ускорения этой процедуры в село прибудут специалисты управления Федеральной миграционной службы России по Дагестану.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС по республике Нариман Казимагамедов, семьи, которые полностью лишились имущества, получат по сто тысяч рублей, потерявшие частично - по 50 тысяч рублей. Всем погорельцам также выплатят единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей на одного человека.